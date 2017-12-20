Carnevale 2026 a Monteprandone, i divieti in vigore dal 12 al 17 febbraio Nel mirino la vendita di bombolette spray e bevande alcoliche in confezioni di vetro

In occasione del Carnevale 2026, il Sindaco ha firmato un’ordinanza recante disposizioni in materia di Pubblica Incolumità e Sicurezza Urbana relativamente a bombolette schiumogene e bevande alcoliche.

Nel dettaglio il provvedimento, vieta su tutto il territorio comunale, da giovedì 12 a martedì 17 febbraio, l’acquisto, l’utilizzo e la vendita, sia negli esercizi in sede fissa che in forma ambulante, di bombolette spray emittenti sostanze imbrattanti e/o urticanti, con esclusione delle bombolette contenenti stelle filanti.

E ancora, l’ordinanza vieta a detenzione e l’utilizzo in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico di materie atte ad imbrattare e/o recare danno a persone, cose e beni.

Saranno puniti anche i comportamenti, in luoghi pubblici e in luoghi aperti al pubblico, che possano turbare la tranquillità delle persone o creare situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose.

Ordina altresì nelle giornate del 15 e 17 febbraio 2026, dalle ore 12 alle ore 20 di vietare all’interno dell’area interessata dalla manifestazione, l’introduzione di bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie di vetro, disponendo che il consumo delle stesse possa avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o plastica. All’interno della medesima area è altresì vietata l’introduzione ed il consumo di superalcolici cioè bevande con un quantitativo di etanolo superiore ai 21% del volume totale.

Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa da € 50 ad € 500 che, nel caso di persone minorenni, la sanzione sarà applicata ai genitori o al genitore esercente la patria potestà.

Si informa altresì che, con una ulteriore ordinanza, il Comandante della Polizia Locale ha disposto l’interdizione al traffico veicolare ed il divieto di sosta di via Benedetto Croce dall’intersezione con via dei Tigli fino all’intersezione con viale De Gasperi, nelle giornate del 15 e del 17 febbraio, dalle ore 12:30 alle ore 20:30, per permettere lo svolgimento della manifestazione “Carnevale 2026”.