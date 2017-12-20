Adesso AP
Spaccio di cocaina e hashish, in manette un 38enne di Offida

Gli agenti della Polizia di Stato lo hanno sorpreso con quasi due etti di droga

Arrestato e trasferito nel carcere di Marino del Tronto un 38enne di Offida, disoccupato e con precedenti: trovata nella sua abitazione una considerevole quantità di stupefacenti.

Al termine di lunghe e accurate indagini, nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato si sono recati presso la casa dell’uomo per effettuare una perquisizione, nel corso della quale sono saltati fuori 125 grammi di cocaina e 45 grammi di hashish: trovati e sequestrati anche 15.000 euro in contanti e tutto il materiale necessario per la pesatura e il confezionamento della droga. Il 38enne, accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, è ora in carcere su disposizione del Gip del Tribunale di Ascoli Piceno.

