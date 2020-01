Vivere a Pesaro. Dove conviene acquistare Cosa fare per acquistare casa, quali sono i passaggi da compiere e le zone migliori

Vivere a Pesaro: cosa fare per acquistare casa

Pesaro è senza dubbio una delle città più belle e conosciute delle Marche. Si tratta infatti di un comune che si affaccia sul mare Adriatico e che è ricco di arte e cultura grazie ai monumenti e ai reperti archeologici che appartengono sia all’età medievale che a quella rinascimentale.

Chi ha intenzione di acquistare una casa a Pesaro però deve sapere che ci sono alcuni fattori da tenere in considerazione. Sia che si tratti di una casa in cui abitare, o di un immobile da acquistare come investimento, è opportuno innanzitutto valutare i trend dei prezzi. Questi ultimi sono fondamentali dal momento che in alcuni periodi diversi immobili possono essere svalutati e dunque venduti a un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello di mercato. In tal modo è possibile acquistare una casa più grade a un costo estremamente conveniente. Chi vuole acquistare dei trilocali in vendita a Pesaro ed esempio, dovrà pertanto affidarsi a delle figure professionali in grado di intuire il trend dei prezzi e trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Comprare una casa a Pesaro: quali sono i passaggi da compiere

Naturalmente affidarsi a una figura professionale per acquistare una casa a Pesaro rende senz’altro la ricerca più semplice. In questo modo infatti sarà possibile anche velocizzare le tempistiche di acquisto. Chi preferisce può anche visitare gli appositi portali web per avere un quadro generale degli immobili in vendita e dei prezzi. Su tali siti è possibile anche avere altre informazioni come ad esempio la metratura della casa, la descrizione dell’immobile e alcune foto esplicative. Prima di lanciarsi nella ricerca però è opportuno stabilire un budget entro il quale rientrare: una volta fatto ciò verranno presentati soltanto i risultati che si avvicinano al costo stabilito. È opportuno ricordare inoltre che queste piattaforme online permettono di dare un primo sguardo all’immobile che si intende acquistare ma quest’ultimo dovrà poi essere valutato dal vivo, in modo tale da verificarne le effettive condizioni. In questo modo sarà possibile effettuare una prima scrematura ed eliminare tutto ciò che non è conforme alle proprie esigenze.

Dove comprare casa a Pesaro: quali sono le zone migliori

Nonostante Pesaro non sia una città molto grande, prima di comprare casa è necessario capire in quale zona si vuole abitare. Ci sono alcune aree della città in cui è preferibile trasferirsi come ad esempio il centro storico e il quartiere San Bartolo. Il centro storico di Pesaro è senza dubbio una delle parti più belle della città perché è caratterizzata da monumenti ed edifici antichi di grande fascino. Naturalmente proprio per tale ragione i prezzi delle case in questa zona saranno senza dubbio più elevati rispetto alle aree periferiche. Generalmente il prezzo si aggira intorno ai 2200 euro al metro quadrato ma se la casa è adibita a uso investimento il prezzo scenderà a 1500 euro al metro quadrato. Il quartiere San Bartolo invece è molto caratteristico dal momento che è situato a metà tra la montagna e il mare. Anche in questo caso però il costo degli immobili tenderà ad essere piuttosto alto poiché si tratta di una zona molto prestigiosa. Per comprare un immobile in questa zona bisognerà spendere circa 2600 euro al metro quadrato ma il costo può variare a seconda del periodo.