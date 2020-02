Operaio in ospedale ad Ascoli Piceno per via delle forti raffiche di vento L'uomo era al lavoro presso un cantiere quand'è stato colpito alla testa: le sue condizioni di salute non sarebbero gravi

Un operaio è rimasto ferito nella giornata di martedì 4 febbraio ad Ascoli Piceno in seguito alle forti sferzate di vento che hanno interessato l’intero territorio marchigiano sin dalle prime ore della mattinata.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 10.00 l’uomo si trovava al lavoro presso un cantiere situato in rua dei Sabini quando, all’improvviso, è stato colpito alla testa da un componente del tetto divelto dal vento intenso.

Immediato l’intervento sul posto da parte del personale sanitario del 118, che dopo aver prestato le prime cure al ferito ne ha disposto il trasferimento in codice giallo all’ospedale “Mazzoni”. Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del sito in questione.