Prosegue a Grottammare la rassegna di teatro per ragazzi “Oh che bel castello” "Alice nel Paese delle meraviglie" andrà in scena al Teatro delle Energie domenica 9 febbraio alle ore 17.00

Domenica 9 febbraio, secondo appuntamento con “Oh che bel castello“, stagione di teatro per ragazzi e famiglie promossa dal Comune di Grottammare e da “Proscenio Teatro Ragazzi” per la direzione artistica di Marco Renzi, il progetto fa parte di TIR-TEATRI IN RETE, il più grande circuito di teatro per l’infanzia e l’adolescenza nella parte sud della Regione Marche, rete che consorzia nove Comuni nelle Province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno.

Appuntamento straordinario al Teatro delle Energie per la stagione “Oh Che Bel Castello”, in scena la compagnia “Teatro dei Colori” di Avezzano con lo spettacolo “Alice nel Paese delle meraviglie“, un incontro speciale quello di domenica, tra il meraviglioso mondo di Lewis Carroll e le tecniche magiche del “teatro nero” che la compagnia abruzzese pratica oramai da decenni, confermandosi come la maggiore formazione italiana in questo campo. Il teatro nero è una tecnica molto difficile e particolare, si chiama così perché gli attori/animatori in scena non si vedono essendo vestiti completamente di nero, mani e testa inclusi, ma si vedono gli oggetti che loro animano, questo grazie a luci specifiche date in determinate maniere, l’effetto finale è magia pura, è uno spazio dove personaggi e cose galleggiano come nei nostri sogni e l’incontro con il romanzo di Carroll non poteva essere più opportuno. Del celeberrimo racconto troviamo tutti i protagonisti che lo hanno reso famoso in ogni angolo del mondo: il Brucaliffo, il Bianconiglio, la Regina di Cuori e via dicendo, in un caleidoscopio di immagini che non mancheranno di affascinare grandi e piccoli.

L’inizio è alle ore 17.00, la biglietteria al Teatro delle Energie sarà aperta a partire dalle 15.30.

Per prenotare i posti è possibile chiamare i seguenti numeri:

0734 440348/440361 (da lunedì a venerdì ore 9/14), in altri orari 335 5268147.

Nessuna maggiorazione è richiesta per la prenotazione.