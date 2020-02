Ascoli, pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di venti impiegati comunali "Da moltissimi anni il Comune di Ascoli Piceno non provvedeva all'assunzione di un numero di personale così elevato"

«Una grandissima opportunità per i nostri cittadini, invitiamo tutti coloro che possiedono i requisiti a partecipare all’importante bando di concorso appena pubblicato». Il sindaco Marco Fioravanti annuncia entusiasta la pubblicazione del bando di concorso pubblico – per titoli ed esami – per la copertura di vari posti con diversi profili professionali.

Nel dettaglio, sono 20 le figure che saranno assunte dall’Arengo per soddisfare il piano del fabbisogno di personale 2019-2021:

– n. 4 Agenti di Polizia Locale cat. C, tempo pieno;

– n. 2 Operai generici, cat. B, addetti alla guida di mezzi pesanti, tempo pieno;

– n. 3 Istruttori Direttivi Tecnici D1, tempo pieno;

– n. 4 Istruttore Amministrativo cat. C1, tempo pieno;

– n. 2 Collaboratori di Farmacia di cui 1 a tempo pieno e uno part- time al 75%;

– n. 1 Istruttore Informatico Cat. C1, tempo pieno;

– n. 4 Istruttori Direttivi Amministrativi Cat. D1, di cui n. 3 a tempo pieno e n. 1 a part-time al 66,66%.

«Da moltissimi anni il Comune di Ascoli Piceno non provvedeva all’assunzione di un numero di personale così elevato, la nostra Amministrazione ha lavorato alacremente per garantire questa grande opportunità ai cittadini. Dai giovani che hanno da poco terminato il loro percorso di studi a coloro che hanno perso il lavoro o vogliono “reinventarsi”: chiunque possieda i requisiti necessari a soddisfare uno o più profili professionali ricercati è invitato a rispondere al bando e a partecipare alla selezione» ha aggiunto il sindaco Marco Fioravanti.

«Tra pensionamenti, aspettative e collocamenti a riposo, il numero di dipendenti del Comune di Ascoli è sensibilmente diminuito nel corso degli anni. Per questo motivo, di concerto con il segretario generale Vincenzo Pecoraro e i dirigenti preposti, la nostra Amministrazione ha deciso di rafforzare l’attuale struttura operativa dell’Arengo. Vogliamo guardare al futuro del territorio in una prospettiva sempre più ampia e innovativa, fornendo un’ulteriore possibilità lavorativa ai nostri cittadini e cercando di raggiungere quello che resta l’obiettivo principale di ogni Amministrazione: e cioè quella di garantire un servizio completo, efficiente ed efficace all’intera comunità».

La domanda di ammissione a ciascuna procedura può essere scaricata sull’Albo Pretorio del Comune di Ascoli Piceno tramite il link https://ascoli.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=4960.

La stessa, debitamente sottoscritta dal candidato, dovrà essere spedita all’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno, piazza Arringo n. 7 a mezzo di raccomandata a/r o consegnata a mano o trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) in formato digitale all’indirizzo PEC del Comune di Ascoli Piceno comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it. 2.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno martedì 31 marzo 2020, entro le ore 12.00 della stessa giornata.