Doppio appuntamento ad Ascoli Piceno con il musical “We Will Rock You” La musica dei leggendari Queen sarà la protagonista al teatro Ventidio Basso martedì 18 e mercoledì 19 febbraio

Sono le note dei Queen a risuonare martedì 18 e mercoledì 19 febbraio al Teatro Ventidio di Ascoli Piceno con il musical We Will Rock You proposto nella stagione promossa da Comune di Ascoli Piceno e AMAT, con il contributo di Regione Marche, MiBACT e il sostegno di Bim Tronto.

Lo spettacolo con i più grandi successi dello storico gruppo inglese è tra quelli più rappresentati al mondo ed è riproposto in un nuovo allestimento prodotto da Claudio Trotta per Barley Arts, rinnovato sotto ogni aspetto, che mantiene tutta la carica rock apprezzata da oltre 8 milioni di spettatori in 12 anni consecutivi di rappresentazioni.

Le vicende di Galileo e Scaramouche hanno appassionato a ritmo di rock platee animate da giovani e meno giovani che hanno condiviso con i protagonisti, tra emozioni e risate, il racconto di una Speranza, del potere salvifico del Rock and Roll, della condivisione e del diritto di poter esprimere se stessi. Per questa nuova stagione del musical, il cast, composto da talentuosi cantanti-attori, ha due nuovi protagonisti. Scaramouche sarà Martha Rossi che nel 2009, in occasione della prima edizione italiana di We will rock you, venne scelta e voluta, per questo ruolo da Brian May in persona che non fu l’unico a notare le sue strepitose doti canore: anche Edoardo Bennato la volle infatti per ben dieci anni nel ruolo di Wendy in Peter Pan il Musical. Galileo avrà il volto e la voce di Luca Marconi, performer a tutto tondo, cantante, songwriter, musicista e attore. Tra i numerosi progetti, Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante (è nel cast dal 2011 al 2017 per tour nazionali e internazionali), nello show rock sinfonico Queen at the Opera e in Otello – l’ultimo bacio diretto da Wayne Fowkes.

Accanto ai protagonisti principali, un cast di ottimi interpreti. Le musiche e le canzoni dello spettacolo sono quelle originali, cantate in lingua inglese ed eseguite rigorosamente dal vivo da un’eccezionale band. L’attenta rivisitazione e implementazione del testo originale, tradotto da Raffaella Rolla, a cura della regista Michaela Berlini, del direttore artistico e vocale Valentina Ferrari e del produttore Claudio Trotta ha evidenziando l’attualità dei temi di un musical transgenerazionale.

Informazioni: biglietteria del teatro 0736 298770. Inizio spettacolo ore 20.30.