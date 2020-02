Ripatransone, cade al crossodromo e batte la testa: soccorso ragazzo di 15 anni Il giovane è poi stato trasportato d'urgenza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona

Attimi di paura a Ripatransone nel pomeriggio di domenica 23 febbraio per l’incidente che ha visto coinvolto un ragazzino di 15 anni.

Il giovane si trovava infatti in sella alla propria motocicletta presso il crossodromo San Savino quando, in seguito a una collisione con un altro centauro, è stato protagonista di una brutta caduta.

Immediati i soccorsi nei suoi confronti. Egli è stato dapprima stabilizzato dal personale sanitario del 118, per poi essere trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, struttura dov’è arrivato in codice rosso a causa del forte impatto sofferto alla testa. Il 15enne non sarebbe comunque in pericolo di vita.