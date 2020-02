Tamponamento sull’Ascoli-Mare nei pressi di Monsampolo, ferito un automobilista Disposto nei suoi confronti il trasferimento presso l'ospedale "Madonna del Soccorso" di San Benedetto del Tronto

Incidente lungo il raccordo autostradale Ascoli-Mare nella mattinata di giovedì 27 febbraio: due mezzi sono infatti stati protagonisti di un tamponamento nel tratto compreso tra gli svincoli di Monteprandone e Monsampolo del Tronto.

L’impatto, che si è verificato sulla carreggiata in direzione dell’entroterra, ha fatto rimanere incastrata tra le lamiere del proprio veicolo una delle persone coinvolte: il ferito è stato quindi aiutato a uscire dalla vettura dai Vigili del Fuoco e dal personale sanitario del 118, per poi essere trasportato per accertamenti all’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto.

In un primo momento sul posto sarebbe dovuta atterrare l’eliambulanza che avrebbe dovuto condurre l’automobilista presso l’ospedale di Torrette di Ancona: il mezzo di soccorso ha però ripreso il volo senza carico per via delle condizioni di salute sotto controllo del ferito.