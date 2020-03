Si ribalta col trattore a Montalto delle Marche, 70enne soccorso dall’eliambulanza Una volta stabilizzato sul posto, l'uomo è stato quindi trasportato all'ospedale di Torrette di Ancona

Un uomo di 70 anni è rimasto ferito seriamente in seguito a un incidente verificatosi nella mattinata di mercoledì 4 marzo presso un appezzamento di terreno a Montalto delle Marche.

Intorno alle 10.30 l’anziano si trovava alla guida di un trattore quando, per cause non pienamente accertate, ha perso il controllo del mezzo agricolo: quest’ultimo si è così ribaltato su di un lato, sbalzando il 70enne in un dirupo adiacente profondo diversi metri.

Pur evitando di finire schiacciato sotto il trattore, l’uomo ha riportato delle lesioni significative. Soccorso sul posto da Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118, egli è stato successivamente trasportato dall’eliambulanza presso l’ospedale regionale di Torrette di Ancona: le sue condizioni di salute, sebbene gravi, non sarebbero tali da metterne a repentaglio la vita.