Monteprandone, giovane cade in scooter sulla Salaria: interviene l’eliambulanza Condotto dapprima all'ospedale di San Benedetto, il giovane è stato poi trasferito ad Ancona

46 Letture Cronaca

Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito in maniera grave in seguito a un incidente stradale verificatosi a Monteprandone nella serata di lunedì 9 marzo.

Secondo quanto ricostruito, il giovane stava percorrendo la via Salaria in sella al proprio scooter quando, forse a causa di un dosso artificiale, ha perso il controllo del veicolo, finendo così rovinosamente sull’asfalto.

A seguito dell’allarme lanciato da alcuni automobilisti in transito, sul posto sono accorsi i sanitari del 118, che dopo aver prestato al 18enne le prime cure del caso ne hanno disposto il trasporto all’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto. Da qui il ragazzo è stato infine condotto in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona per via della gravità delle lesioni riportate nella caduta.