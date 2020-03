Castignano, evade dai domiciliari ma viene fermato dai controlli anti-Coronavirus Protagonista della vicenda un uomo di 58 anni, P.G., ora recluso nel carcere ascolano di Marino del Tronto

Nei giorni scorsi i Carabinieri di Castignano hanno tratto un arresto un 58enne del posto, sorpreso a vagare per strada nonostante fosse in regime di arresti domiciliari.

L’individuo in questione, P.G. le sue iniziali, si sarebbe infatti dovuto trovare all’interno della propria abitazione per via di una condanna pregressa. Egli non ha però rispettato la misura restrittiva applicata nei suoi confronti, venendo sorpreso dalle forze dell’ordine nell’ambito dei controlli condotti per arginare la diffusione del Coronavirus.

L’uomo è stato infine trasferito nel carcere ascolano di Marino del Tronto, in applicazione di un provvedimento di carcerazione emanato nel frattempo dal Tribunale di sorveglianza di Macerata.