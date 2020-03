Violenza sulle donne e stalking, attivato il numero d’emergenza 1522 L'iniziativa del Ministero per la Pari Opportunità è sostenuta fermamente dall'amministrazione comunale di Ascoli

L’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno promuove e sostiene il progetto attivato dal Dipartimento per le Pari Opportunità del Ministero a sostegno delle donne vittime di violenza. Per contrastare possibili violenze tra le mura domestiche e per sostenere le richieste di aiuto delle vittime di maltrattamenti e stalking, il Ministero ha infatti attivato il numero gratuito 1522.

Il numero, attivo 24 ore su 24, offre un servizio multilingue che fornisce una prima immediata risposta alle vittime. Gli operatori, assicurando totale anonimato al richiedente, offrono un importante sostegno psicologico e giuridico alle persone interessate, nonché l’indicazione di strutture pubbliche e private presenti sul territorio alle quali è possibile rivolgersi.

In aggiunta, è possibile anche scaricare l’app 1522 direttamente su smartphone e cellulare. L’app consente di collegarsi con le operatrici antiviolenza e di azionare in maniera immediata i dispositivi di emergenza.

“È fondamentale che le informazioni su questo numero telefonico siano divulgate il più possibile, raggiungendo ogni donna e tutte le vittime di violenza del nostro territorio” hanno spiegato il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore alle pari opportunità Maria Luisa Volponi. “La possibilità di scaricare anche l’app è molto importante, perché questa modalità permette alle vittime di violenza di rivolgersi al numero verde 1522 senza necessità di parlare e quindi senza correre il rischio di essere ascoltate. La nostra amministrazione è in prima linea nel contrasto alla violenza: oggi più che mai, è fondamentale tutelare le donne e tutte le vittime di violenza”.