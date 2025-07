Francamente ed Erica Mou in concerto giovedì 17 luglio a San Benedetto del Tronto Per la rassegna "Nel cuore, nell'anima"

101 Letture Cultura e Spettacoli

“Nel cuore, nell’anima” prosegue giovedì 17 luglio in piazza Piacentini con il concerto ‘doppio’ di Francamente e Erica Mou.

Proposto da Comune e AMAT con il contributo di Regione Marche e di Ministero della Cultura e con il sostegno di BIM Tronto, con questo nuovo appuntamento l’omaggio dei grandi interpreti ai grandi autori della canzone italiana si rivolge ai più giovani con due delle proposte più interessanti in Italia oggi.

A dividersi il palco di piazza Piacentini per un concerto ‘doppio’ sono due cantautrici giovanissime e molto amate dal pubblico.

Francamente è un progetto torinese trapiantato a Berlino. Queerness e attivismo occupano il centro della sua produzione musicale, che si muove tra cantautorato ed elettronica, filosofia e transfemminismo, sperimentazione e impegno.

Erica Mou pugliese, classe 1990, ha all’attivo oltre settecento concerti in Italia e all’estero e ha pubblicato sei album in studio. Premio della Critica Mia Martini e il Premio Sala Stampa Radio T a Sanremo nel 2012, ha collaborato al mondo del cinema e nel 2014 è stata candidata al David di Donatello per la Migliore Canzone Originale. Il suo romanzo d’esordio, “Nel mare c’è la sete” (Fandango 2020), è stato pubblicato in traduzione nel Regno Unito, Australia e India.

“Nel cuore, nell’anima” si chiude con la performance di Frida Bollani Magoni con Mark Glentworth il 29 luglio.

Biglietti posto unico numerato a 12 euro in vendita alla biglietteria del Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 tel. 0735/588246 orario 18/20) nei tre giorni precedenti gli spettacoli (orario 18/20) e la sera di spettacolo dalle 19 in piazza Piacentini. Biglietti anche nelle biglietterie del circuito AMAT e su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio).

Informazioni AMAT 071/2072439 amatmarche.net, Comune di San Benedetto del Tronto 0735/794587 comunesbt.it

Inizio ore 21.30.