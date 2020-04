Cade con la carrozzina in uno strapiombo, ferita gravemente 85enne di Montalto delle Marche La donna è quindi stata trasferita in eliambulanza presso l'ospedale regionale di Torrette di Ancona

Un’anziana di 85 anni è rimasta gravemente ferita a Montalto delle Marche in seguito a una brutta caduta verificatasi nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile.

Intorno alle ore 17.00, la donna si trovava sulla sua carrozzina nei paraggi della propria abitazione quando, per cause in fase di accertamento, è finita in uno strapiombo, compiendo così un salto nel vuoto di alcuni metri.

Data la gravità delle lesioni sofferte dall’85enne, sul posto sono sopraggiunti dapprima i sanitari del 118 provenienti da Ascoli Piceno, seguiti dell’eliambulanza alzatasi in volo da Fabriano. Il mezzo di soccorso ha poi trasportato la donna presso l’ospedale regionale di Torrette di Ancona, struttura nella quale ella è tutt’ora ricoverata in prognosi riservata.