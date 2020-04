Acquaviva Picena, automobilista in ospedale in seguito a un incidente stradale Protagonista della vicenda un 77enne, finito contro un muro e successivamente in un fossato

Soccorritori in azione nella mattinata di martedì 21 aprile nelle vicinanze di Acquaviva Picena, dove un anziano di 77 anni è rimasto ferito dopo essere uscito di strada al volante della propria vettura.

Intorno alle ore 9.00 l’uomo stava percorrendo la strada Panoramica in direzione di San Benedetto del Tronto quando, per cause sconosciute, egli ha perso il controllo dell’automobile, finendo dapprima contro un muro e successivamente in un fossato adiacente alla sede stradale.

Il 77enne, rimasto ferito seppure fortunatamente non in maniera grave, è stato quindi soccorso dal personale sanitario del 118, che dopo avergli prestato le prime cure ne ha disposto il trasferimento presso l’ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno.