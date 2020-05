Scontro tra auto e moto a Folignano, grave un centauro di 54 anni L'uomo è stato trasportato in codice rosso presso l'ospedale "Mazzoni" di Ascoli Piceno

Nella serata di giovedì 7 maggio un motociclista di 54 anni è rimasto ferito in maniera grave in seguito a un incidente stradale avvenuto a Folignano.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, intorno alle ore 21.00 l’uomo stava percorrendo via Cuneo nella frazione di Villa Pigna quando si è scontrato violentemente con un’automobile, venendo perciò sbalzato sull’asfalto.

Sul posto è dunque accorso il personale sanitario del 118, che dopo aver prestato le prime cure al 54enne si è occupato del trasporto in codice rosso di quest’ultimo presso l’ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno. Per via dei numerosi traumi riportati nella caduta, il centauro vi è tutt’ora ricoverato in gravi condizioni.