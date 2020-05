Ripatransone, anziano di 84 anni muore schiacciato da una lastra di cemento Inutile ogni tentativo di soccorso nei confronti dell'uomo

Un anziano di 84 anni è deceduto a Ripatransone nella giornata di giovedì 21 maggio dopo essere stato schiacciato da un lastrone di cemento.

Nel pomeriggio l’uomo si era recato presso un proprio appezzamento di terreno situato in campagna per effettuare dei lavori: col passare delle ore i suoi familiari, preoccupati nel non vederlo rincasare, ne hanno quindi segnalato la scomparsa, dando il via alle ricerche.

A trovare il corpo senza vita dell’anziano proprio nel terreno di sua proprietà sono stati i Vigili del Fuoco. I sanitari del 118 presenti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’84enne.