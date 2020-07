Doppio appuntamento nel week-end con il Festival dell’Appennino Sabato 4 luglio la rassegna farà tappa ad Astorara di Montegallo, per poi spostarsi l'indomani a Rocchetta di Acquasanta Terme

Si preannuncia un altro weekend interamente in compagnia del Festival dell’Appennino 2020. Si comincia sabato 4 luglio con un’escursione ad Astorara di Montegallo in compagnia di Licia Colò, per continuare domenica 5 luglio con un appuntamento dedicato all’amore per la montagna e la terra in tutte le sue forme con Franco Michieli e la Compagnia dei Folli.

Sabato 4 luglio, quindi, il Festival dell’Appennino organizza una speciale escursione e incontro con Licia Colò ad Astorara di Montegallo (AP) che parlerà di un “Ritorno a un futuro Green“. Presenti anche l’autore Francesco Eleuteri accompagnato dai musicisti Mario Alessandri e Alessandro Olori per la presentazione del “Il terremoto di Mario“. Il programma prevede alle 9.00 il ritrovo ad Astorara di Montegallo, la partenza per una facile escursione adatta a tutti, il ritorno ad Astorara per il pranzo libero. Nel pomeriggio si continua con “Il terremoto di Mario” di Francesco Eleuteri con Francesco Eleuteri e Mario Alessandri alle ore 15.00. A 4 anni dal sisma del 2016 Eleuteri porta in scena la storia di Mario Alessandrini e Antonella Zarletti, musicisti e cantati montegallesi che hanno vissuto in prima persona il tragico evento del terremoto. Una vera e propria testimonianza di una vicenda dai profili drammatici che sono ancora ben presenti ed indelebili nella memoria e nella quotidianità degli abitanti del centro Italia.

Ospite d’onore di sabato 4 luglio sarà Licia Colò che a partire dalle 16.30 intratterrà il pubblico del Festival con il “Ritorno a un futuro Green”. Nota al grande pubblico come l’ex presentatrice del programma di viaggi Alle falde del Kilimangiaro, è anche divulgatrice scientifica, autrice televisiva e scrittrice. Al momento è possibile vederla impegnata in programmi come “Eden – Un pianeta da salvare” su La7 e “Il Mondo Insieme” su TV2000 a sottolineare ancora una volta il suo amore per l’ambiente, i viaggi, gli animali e la natura. Ricordiamo che è obbligatoria la prenotazione (massimo 250 persone) al link https://bit.ly/PrenotazioneFestival4

L’appuntamento per domenica 5 luglio, invece, si sposta a Rocchetta di Acquasanta Terme (AP) con un’escursione nella natura, un intervento del geografo e scrittore Franco Michieli e uno spettacolare “Viaggio nella Madre Terra” interpretato dalla Compagnia dei Folli. Alle 10.30 ci si ritroverà a Rocchetta di Acquasanta Terme (si consiglia di lasciare l’auto a Poggio Rocchetta) per partire alla volta di una facile escursione adatta anche ai meno allenati. Alle 15.00 spazio a Franco Michieli con “L’abbraccio selvatico della Natura”. Geografo, redattore per molti anni delle riviste Alp e RdM, originale esploratore e garante internazionale di Mountain Wilderness, è tra gli italiani più esperti nel campo delle grandi traversate a piedi di catene montuose e terre selvagge. Dopo i percorsi integrali delle Alpi (81 giorni), dei Pirenei (39 giorni), della Norvegia (150 giorni) e dell’Islanda (33 giorni) compiuti da giovanissimo, continua la ricerca dei significati dell’esplorazione, specie nelle terre artiche e sulle Ande, dove ha attraversato numerose cordilleras collaborando alla formazione di guide locali, ma anche sulle montagne di casa. Nel 2014 ha vinto il Premio Gambrinus Mazzotti, il più importante premio di letteratura di montagna, per il suo libro Huascaran 1993. Verso l’alto, verso l’altro. Si prosegue alle 16.30 con lo spettacolo della Compagnia dei Folli “GEA – Viaggio nella Madre Terra”, un entusiasmante spettacolo senza tempo e senza confini tra acrobazie, trampoli e danzatori dal titolo. Obbligatoria la prenotazione (massimo 250 persone) al link: https://bit.ly/PrenotazioneFestival5.

Il Festival dell’Appennino è un progetto realizzato dall’Associazione Appennino Up insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

IL PROGRAMMA

4 luglio 2020 sabato

Astorara di Montegallo con Licia Colò

Programma

Ore 09.00 Ritrovo ad Astorara di Montegallo, Partenza escursione

Ore 12.30 Arrivo ad Astorara

Pranzo Libero

Ore 15.00 “Il terremoto di Mario” di Francesco Eleuteri con Francesco Eleuteri e Mario Alessandri

Ore 16.15 Valerio Lysander cantautore, in performance

Ore 16.30 Licia Colò “Ritorno a un futuro Green”.

Indicazioni

Escursione Anello Astorara

Dislivello 450m

Lunghezza 7,23 Km

Percorrenza: 3,00 h

Difficoltà percorso: Escursione anche per persone poco allenate

obbligatori: mascherina, scarponi trekking

consigliati: giacca impermeabile, indumenti di ricambio, borraccia, zaino media capacità, bastoncini

5 luglio 2020 domenica

Rocchetta di Acquasanta Terme con Franco Michieli

Programma

Ore 10.30 Ritrovo a Rocchetta di Acquasanta Terme

Partenza escursione

Ore 13.30 Arrivo a Rocchetta

Pranzo al sacco

Ore 15.00 Franco Michieli “L’abbraccio selvatico della Natura”

Ore 16.30 Spettacolo della Compagnia dei Folli “GEA – Viaggio nella Madre Terra”

Ore 19.30 Rientro

Consigliamo di parcheggiare o lasciare l’auto presso il paese di Poggio Rocchetta

Indicazioni

Escursione Anello Rocchetta

Dislivello salita 411 mt

Lunghezza andata ritorno 5 KM

Percorrenza: 2.30 h

Difficoltà percorso: Escursione anche per persone poco allenate

obbligatori: mascherina, scarponi trekking

consigliati: giacca impermeabile, indumenti di ricambio, borraccia, zaino media capacità, bastoncini

