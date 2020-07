Bocciatura per gli emendamenti sulle Aree Sisma, la delusione di Confcommercio "Siamo molto amareggiati perché quanto avvenuto nella Commissione referente non trova alcuna giustificazione credibile"

La bocciatura in Commissione Bilancio della Camera degli emendamenti per le Aree Sisma ha fortemente deluso il Presidente della Confcommercio Picena, dott. Fausto Calabresi, le cui parole sono esplicite sulla questione:

“Siamo molto amareggiati perché quanto avvenuto nella Commissione referente non trova alcuna giustificazione credibile ed accettabile. A 6 anni dal sisma le imprese ed i cittadini delle zone interne, ancora visibilmente ferite, attendono provvedimenti risolutivi e definitivi.”

“Cosa altro dire. – prosegue Fausto Calabresi – Crediamo nelle leggi democratiche. Crediamo che i parlamentari eletti nel Piceno rappresentino il territorio e sostengano i suoi bisogni nelle sedi decisionali competenti, sperando siano ascoltati. Se ciò non avvenisse sarebbe un segnale che qualcosa non funziona come dovrebbe”.

Dott. Fausto Calabresi

Presidente provinciale Confcommercio