San Benedetto, si apre sabato 18 luglio la rassegna “Nel cuore, nell’anima” A esibirsi in piazza Piacentini saranno Cristina Donà e i The Fishwreck

Il primo dei tre “Ritratti d’autore in musica e parole” della rassegna “Nel cuore, nell’anima”, – proposta a piazza Piacentini da Comune e AMAT con il contributo di MiBACT e Regione Marche e in collaborazione con l’Istituto Musicale Vivaldi – vede Cristina Donà & The Fishwreck confrontarsi in Sea Song, sabato 18 luglio (inizio ore 21.30), con le canzoni che hanno per tema l’acqua.

Il progetto Sea Song è nato da una idea di Maurizio Busia per il festival Fabbrica Europa ed è diretto ed arrangiato da Cristiano Calcagnile (storico batterista della Donà) e da ottimi musicisti riuniti con il nome di The Fishwreck: Lorenzo Corti alle chitarre, Vincenzo Vasi al theremin, voci ed elettronica, Danilo Gallo al basso elettrico, Pasquale Mirra al vibrafono, Gabriele Mitelli alla tromba, flicorno e oggetti elettrificati.

Nello scorrere musicale di Sea Songs appaiono le composizioni degli autori del cuore oltre che alcuni tra i brani più celebri della cantautrice come Goccia, In fondo al Mare. In questo mare si trovano Robert Wyatt, che non ha mai nascosto il suo amore per la cantante e che è ricambiato con riletture di brani come Sea Song e Maryan, ma anche Nick Drake (Riverman e Way to Blue), Nick Cave (The Weeping Song), fino a Paolo Conte (Onda su Onda) e Lucio Dalla (Com’è profondo il mare).

«Arriviamo dall’acqua e nell’acqua, a volte, torniamo – afferma la cantante – fisicamente o metaforicamente, attratti dalla sua potenza senza rivali, dalla sua inafferrabilità, dal suo trasformismo, dalla nostra dipendenza da essa. L’acqua è entrata spesso nelle mie canzoni e ho amato in modo viscerale alcuni brani degli artisti che hanno nutrito e idratato la mia vita artistica e personale. Mettere assieme la mia essenza liquida con la loro è per me motivo di grande felicità, farlo con musicisti di grande sensibilità e capacità artistica sarà un privilegio assoluto. Guaderemo fiumi impetuosi, cavalcheremo onde impossibili, ma sapremo anche godere della calma di una superficie sonora che cullerà come il grembo materno il nostro bisogno di appartenere agli elementi che ci costituiscono. La musica può farlo. Dobbiamo tornare a considerarci parte di un meccanismo vitale dove tutto è collegato, dove non c’è separazione tra noi e il Pianeta che ci ospita, tra noi e l’Universo che ci contiene, perché siamo fatti della stessa materia, e l’acqua, bene indispensabile, ne conserva la memoria, da sempre”.

Prossimi appuntamenti della rassegna: Filippo Graziani canta Ivan in programma venerdì 31 luglio e, a seguire, Antonella Ruggiero chiude la rassegna sabato 8 agosto con Concerto versatile.

Ingresso: biglietti di posto unico euro 15 (Filippo Graziani canta Ivan posto unico numerato euro 10) in vendita online su www.vivaticket.it, alla biglietteria del Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 tel. 0735/588246) tre giorni precedenti gli spettacoli (orario 18/20) e la sera di spettacolo dalle 19 alla biglietteria in Piazza Piacentini.

Informazioni AMAT 071/2072439 www.amatmarche.net, Comune di San Benedetto del Tronto 0735/794438 – 0735/794587 www.comunesbt.it

Inizio ore 21.30

Gli spettacoli rispettano tutte le procedure di legge per il contenimento della diffusione del Covid.