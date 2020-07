Montemonaco, tappa al lago di Gerosa per il Festival dell’Appennino L'ottavo appuntamento dell'edizione 2020 si terrà nella giornata di domenica 26 luglio

Torna l’appuntamento con il Festival dell’Appennino in vista del weekend. Domenica 26 luglio, infatti, tappa al Lago di Gerosa con Marco Albino Ferrari e Mario Polia con un appuntamento magico tra visita guidata, laboratori alchemici e grandi ospiti.

Ottavo appuntamento, quindi, dedicato al mistero e alla natura con la visita guidata alla Chiesa di San Giorgio all’Isola, il laboratorio alchemico curato dall’associazione Libero Spirito e due interventi davvero interessanti a cura, rispettivamente, di Marco Albino Ferrari e Mario Polia.

“Viaggio nelle Alpi”- Storie di uomini, animali e montagne è il titolo dell’incontro con Ferrari, giornalista, scrittore e sceneggiatore, grande appassionato di montagna e alpinismo. Da metà degli anni Duemila inizia a scrivere per La Stampa opinioni, storie e racconti di viaggio a puntate che escono durante l’arco del mese di agosto: tra questi Le Alpi in bicicletta nel 2006, Incontri sul fiume Po nel 2010, Sulle tracce di Fausto Coppi da Caserta a Castellania nel 2011, La Via del lupo nel 2012, i Luoghi del silenzio nel 2013, Italia selvaggia nel 2014, La storia di Bill Tilman nel 2015.

A seguire, tornerà a incantare gli ospiti del Festival Mario Polia, professore di Antropologia alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, direttore del Museo Demo-antropologico di Leonessa, paese del reatino dove attualmente risiede, e Presidente del Centro Studi delle Tradizioni Picene a Ascoli Piceno.

Ricordiamo la prenotazioni obbligatoria e l’attenzione alle norme di sicurezza imposte dopo l’emergenza Covid-19.

Il Festival è promosso dall’Associazione Appennino Up ed è realizzato grazie all’intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno nell’ambito del Masterplan Terremoto, il piano operativo pensato ed attuato dalla Fondazione per il rilancio delle comunità colpite dal sisma. Per informazioni, è possibile contattare il numero 335/6223577 o inviare un’e-mail all’indirizzo info@festivaldellappennino.it. Tutte le informazioni riguardanti il calendario degli appuntamenti saranno reperibili sul sito www.festivaldellappennino.it.

PROGRAMMA – DOMENICA 26/07/2020

Ore 9.00 Ritrovo alla Chiesa di San Giorgio all’Isola, Partenza escursione

Ore 13.30 Arrivo alla Chiesa di San Giorgio all’Isola con Pranzo Libero

Visita guidata Chiesa di San Giorgio all’Isola a cura di Marche V Regio

Ore 15.30 Marco Albino Ferrari “Viaggio nelle Alpi”- Storie di uomini, animali e montagne

Ore 16.30 Mario Polia

Ore 17.30 Laboratorio alchemico Saladino da Ascoli “I quattro elementi nell’alambicco del terzo Paradiso” a cura di Libero Spirito

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE (Massimo 250 persone) https://bit.ly/PrenotazioneFestival9

INDICAZIONI

▪️ Escursione Anello di San Giorgio all’Isola

▪️ Dislivello salita 437 mt

▪️ Lunghezza 6,5 KM

▪️ Percorrenza: 3.00 h

▪️ Difficoltà percorso: Escursione anche per persone poco allenate

OBBLIGATORI: Mascherina e scarponi da trekking

CONSIGLIATI: Giacca impermeabile, indumenti di ricambio, borraccia, zaino media capacità e bastoncini

Scopri il programma dettagliato della giornata nella locandina e nell’evento a questo link https://bit.ly/lagodigerosa

Prenota tramite questo link https://bit.ly/PrenotazioneFestival9