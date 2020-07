Ascoli Piceno, al debutto il Registro per il diritto del minore alla bigenitorialità Così il sindaco Marco Fioravanti: "Essere genitori è un impegno che si prende nei confronti dei figli"

39 Letture Cronaca

Da quest’oggi è possibile iscriversi al nuovo Registro amministrativo per il diritto del minore alla Bigenitorialità. «L’istituzione di tale registro permetterà di tutelare il diritto dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei propri genitori» ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti.

«Una misura che permetterà di rispettare il principio etico secondo cui il minore ha il diritto legittimo di mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, ovviamente ogni qualvolta non esistano impedimenti che giustifichino l’allontanamento di un genitore dal proprio figlio. Essere genitori è un impegno che si prende nei confronti dei figli: questo non può e non deve essere influenzato da un eventuale divorzio o separazione tra i due coniugi».

Il registro della bigenitorialità permetterà di mantenere e sviluppare un corretto rapporto genitoriale, favorendo una costante relazione del minore con entrambi i genitori e garantendo ai più piccoli il diritto alla salute, all’educazione e all’istruzione. Il registro consentirà inoltre a entrambi i genitori di legare il loro domicilio a quello del figlio residente nel Comune di Ascoli Piceno: in questo modo, ogni comunicazione relativa al minore (scuola, salute, sport ecc.) dovrà ugualmente pervenire presso i domicili di entrambi i genitori.

«Da oggi è possibile iscriversi al nuovo Registro, concretizziamo così un atto di grande civiltà» ha aggiunto l’assessore ai servizi sociali Massimiliano Brugni. «La nostra Amministrazione sta riservando massima attenzione alle fondamentali tematiche di sostegno sociale. Vogliamo dare un segnale importante in materia di difesa e tutela di tutti quei minori che vivono situazioni di disagio familiare, favorendo le più ampie forme di partecipazione alla vita dei figli in ogni fase della loro crescita. Per questo motivo il registro della bigenitorialità rappresenta un’ulteriore misura di vicinanza alla fascia più debole della comunità ascolana».

I moduli per l’iscrizione/cancellazione/variazione nel Registro della Bigenitorialità sono disponibili allo sportello dell’ufficio Anagrafe (Palazzina di via Giusti) o scaricabili dal sito istituzionale alla pagina dei Servizi Demografici (https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18478 ) e vanno presentati al Protocollo Generale del Comune, tramite posta ordinaria, posta elettronica certificata, o consegnata a mano.