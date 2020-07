Incidente mortale in una cava di Acquasanta Terme A perdere la vita è stato il 54enne Giovanni De Angelis, caduto in un dirupo mentre era a bordo di una ruspa

Tragedia ad Acquasanta Terme nella giornata di sabato 25 luglio: un uomo di 54 anni ha infatti perso la vita a seguito di un incidente avvenuto presso la cava di Ponte d’Arli.

Il fatto ha avuto luogo intorno alle ore 11.00. La vittima, Giovanni De Angelis, si trovava a bordo di una ruspa quando, per cause non del tutto chiarite, è caduto in uno strapiombo profondo diverse decine di metri.

Immediati ma purtroppo vani i tentativi di soccorso nei suoi confronti: il 54enne, infatti, è deceduto praticamente sul colpo. Sul posto era intervenuta anche l’eliambulanza per il trasporto d’urgenza dell’uomo presso l’ospedale di Torrette di Ancona: una volta constatato il decesso, il mezzo di soccorso ha fatto ritorno alla propria base.