Incidente fatale nei pressi di L’Aquila, morto 28enne di San Benedetto del Tronto Inutili i soccorsi nei confronti di Giulio Mestichelli, deceduto dopo essere caduto dalla propria motocicletta

Tragedia sulle strade abruzzesi nella mattinata di lunedì 2 agosto: un motociclista di 28 anni di San Benedetto del Tronto ha infatti perso la vita nei pressi di L’Aquila.

Giulio Mestichelli stava procedendo tra le località di Assergi e Fonte Cerreto in sella al proprio mezzo quando, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, sarebbe caduto nel tentativo di evitare un’automobile apparsa all’improvviso in strada.

Purtroppo per il giovane, proprio in quel momento è sopraggiunto un altro motociclista proveniente dall’opposto senso di marcia: l’impatto che ne è seguito non ha lasciato scampo a Mestichelli. La salma del giovane è stata poi sottoposta ad autopsia al fine di appurare con chiarezza le cause del decesso.