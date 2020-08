Concerto all’alba a Ferragosto nel centro storico di Monteprandone Ad esibirsi alle 6.15 di sabato 15 agosto saranno i maestri Sergio Capoferri e Alessio Giuliani

Sabato 15 agosto da non perdere il concerto “Alba di Ferragosto” a Monteprandone. Dalla suggestiva piazza dell’Aquila, nel Centro storico, sarà possibile ammirare il sorgere del sole accompagnati dalle note dei maestri Sergio Capoferri e Alessio Giuliani.

Il concerto-evento unisce due strumenti solisti come fisarmonica e violino con melodie di oggi e di ieri e un omaggio al compianto Maestro Ennio Morricone recentemente scomparso.

Sergio Capoferri, diplomato in fisarmonica, suona anche l’organetto e il corno francese e ha all’attivo più di 4000 esibizioni pubbliche fra musica classica, swing, folk. È risultato vincitore di vari concorsi nazionali per fisarmonica. Svolge concerti in Danimarca, Germania, Francia, Cecoslovacchia, Austria.

Alessio Giuliani è diplomato in violino e insegna educazione musicale in scuole primarie e di musica. Nella sua carriera ha accompagnato artisti di fama nazionale come Claudio Baglioni, Antonella Ruggero, Amedeo Minghi.

L’appuntamento è per le ore 6.15. L’ingresso è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione al numero 3791985147 o inviando una mail a iat@comune.monteprandone.ap.it. Massimo 50 posti a sedere.