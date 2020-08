Ascoli Piceno, aperti i termini per ottenere i contributi per i canoni d’affitto Le richieste potranno essere inviate entro martedì 25 agosto

48 Letture Cronaca

Il Comune di Ascoli Piceno, vista la delibera della Giunta Regione Marche n. 1044 del 27/07/2020, rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi integrativi per le spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione relativi all’anno 2020, (art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431), secondo le modalità di funzionamento disciplinate dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 3/08/2009.

Le domande potranno essere presentate dal 6 agosto 2020 al 25 agosto 2020.