Scontro tra automobile e bicicletta a Grottammare, sul posto l’eliambulanza Ad avere la peggio è stato Adriano Bonaiuti, preparatore dei portieri dell'Inter, poi condotto d'urgenza in ospedale

Grave incidente stradale a Grottammare nella mattinata di domenica 23 agosto: ad avere la peggio è stato Adriano Bonaiuti, preparatore dei portieri dell’Inter, che si trovava in sella alla propria bicicletta al momento dello schianto.

Il fatto si è verificato intorno alle ore 11.00 lungo la strada che collega la contrada San Francesco, dove Bonaiuti risiede, alla Statale 16 Adriatica. Secondo quanto ricostruito, il 53enne sarebbe finito addosso a un’automobile che stava uscendo da un passo privato in retromarcia.

Il violento impatto avrebbe inferto diversi traumi e lesioni a Bonaiuti, rientrato in Italia appena da pochi giorni. L’ex-portiere è stato pertanto soccorso sul posto dai sanitari del 118, per poi essere trasportato d’urgenza in eliambulanza presso l’ospedale regionale di Torrette di Ancona: seppur gravi, le sue condizioni di salute non sarebbero tali da metterne a repentaglio la vita.