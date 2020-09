Ascoli, ultimi giorni per inoltrare le richieste per il servizio di trasporto scolastico Il termine ultimo per inviare le domande è fissato a venerdì 4 settembre

Si rammenta che il giorno 6 luglio 2020 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di iscrizione al servizio trasporto scolastico. Si raccomanda a coloro che non hanno ancora presentato la domanda, di farlo entro e non oltre venerdì 4 settembre 2020.

Si rende noto che, per esigenze correlate alla corretta organizzazione del servizio, le domande pervenute oltre il termine di venerdì 4 settembre 2020 non saranno prese in considerazione.

Modalità per la compilazione e la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modulo e dovranno pervenire, complete di attestazione ISEE in corso di validità inferiore o uguale ad €. 13.000,00 (la tariffazione agevolata spetta esclusivamente ai residenti nel Comune di Ascoli Piceno) all’Ufficio Protocollo di questo Ente, in una delle seguenti modalità: