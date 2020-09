Assalto ad una stazione di servizio di Porto d’Ascoli, si cercano i responsabili Il bottino ammonterebbe a diverse migliaia di euro

Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre un gruppo di malviventi ha messo a segno un colpo da diverse migliaia di euro ai danni del distributore di carburante Ip situato sulla sopraelevata di Porto d’Ascoli.

Ciò avrebbe avuto luogo intorno alle ore 4.30. Dopo aver rubato un escavatore, la banda criminale si è assicurata di disseminare di ostacoli gli accessi all’area di sosta, per poi scagliarsi con il mezzo trafugato contro la colonnina del self-service. In precedenza essi avevano già danneggiato una centralina elettrica in modo da disattivare l’allarme collegato con le forze dell’ordine.

Una volta messe le mani sul bottino, la cui precisa entità è ancora in fase di calcolo, i ladri si sono infine dati alla fuga nelle campagne circostanti. Ingenti i danni materiali arrecati al distributore.