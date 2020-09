Grottammare, previste modifiche alla viabilità cittadina con l’inizio dell’anno scolastico La dislocazione di alcune classi dell'IC "Leopardi" porterà infatti al divieto temporaneo di transito in via Leopardi

Una piccola rivoluzione alla viabilità del centro cittadino accompagna l’apertura dell’anno scolastico 2020/2021: il comandante della Polizia locale, magg. Stefano Proietti, ha disposto il divieto di transito in via Leopardi a partire dall’intersezione con via XX Settembre. Il divieto sarà limitato agli orari di entrata e di uscita dalle lezioni scolastiche.

Per assicurare la regolarità del traffico, i veicoli in transito saranno deviati in via XX Settembre. La modifica coinvolgerà in parte anche via XX Settembre, che sarà interdetta alla sosta sul lato est, nel tratto compreso tra via Leopardi e via Castelfidardo.

La decisione di modificare la viabilità di una delle vie principali del centro cittadino è la conseguenza della dislocazione di alcune classi dell’IC “Leopardi” in ambienti diversi dalle tradizionali sedi scolastiche. Come noto, infatti, per attuare le prescrizioni sanitarie volte al contenimento della diffusione del Coronavirus, il comune di Grottammare ha accolto le necessità presentate dalla Scuola di ampliare le superfici didattiche, riorganizzando gli spazi interni della ludoteca di via Del Mercato, di proprietà comunale, e ottenendo in locazione i locali ricavati all’interno del vicino ex Cinema Sibilla, di proprietà della Parrocchia San Pio V, con ingresso proprio in via Leopardi.

Tutte le decisioni riguardanti la riorganizzazione della scuola sono state prese dal Comitato tecnico di coordinamento, di cui fanno parte funzionari comunali, amministratori e autorità scolastiche. Ieri, si è svolta l’ultima di una serie di riunioni partita a luglio, con l’intento di sviluppare tutte le problematiche collegate alla ripartenza delle lezioni scolastiche nel rispetto delle norme dettate dall’emergenza sanitaria in corso.