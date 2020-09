Comunanza, anziano cade da un albero che sta potando: interviene l’eliambulanza Per il 72enne M.G. si è reso necessario il trasporto all'ospedale "Mazzoni" di Ascoli Piceno

Molto spavento ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per l’anziano di 72 anni rimasto ferito a Comunanza nella giornata di giovedì 10 settembre.

Nel corso della mattinata l’uomo, M.G. le sue iniziali, stava provvedendo alla potatura di un albero in un terreno di sua proprietà, quando per cause non pienamente accertate ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra da alcuni metri di altezza.

A lanciare l’allarme è stato lo stesso 72enne, rimasto sempre cosciente nonostante la violenza dell’impatto: egli è quindi stato raggiunto sul posto dai sanitari del 118, i quali lo hanno poi affidato all’eliambulanza per il trasporto presso l’ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno. Le condizioni di salute dell’uomo non sarebbero particolarmente preoccupanti.