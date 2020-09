Ritorna la rassegna teatrale “Ascolinscena” con “Bugie e tradimenti” Lo spettacolo, rimandato a causa dell'emergenza Coronavirus, si terrà sabato 19 settembre al PalaFolli

Dopo la lunghissima pausa a causa dell’emergenza sanitaria, torna sabato prossimo 19 settembre 2020 la Rassegna Ascolinscena del Teatro PalaFolli con “Bugie e tradimenti” della Compagnia Li Freciute di Ascoli Piceno.

Sabato prossimo è il primo dei tre recuperi degli spettacoli sospesi tra marzo ed aprile scorso, quando, a causa della chiusura totale, anche il teatro PalaFolli ha dovuto sospendere tutte le attività.

Seguendo tutte le normative vigenti, finalmente sabato 19 settembre alle ore 21.00 il sipario del PalaFolli si aprirà per un divertente spettacolo; in scena una delle compagnie organizzatrici di Ascolinscena con uno spettacolo liberamente ispirato a “Tre pecore viziose” di Scarpetta.

L’opera è stata trasformata nei dialoghi e in molti contenuti. La commedia, in vernacolo, è stata ridotta da tre a due atti. Fortunato e Felice sono due scansafatiche che vivono alle spalle di Beatrice, ricca possidente. Fortunato è il marito di Beatrice, e Felice è il marito di Virginia, nipote di Beatrice. Quest’ultimo si dovrebbe preoccupare di amministrare i beni della signora Beatrice ma non esegue bene i suoi compiti. Tutti e due cercano relazioni extraconiugali con due sartine, Giulietta e Rosina, alle quali fanno credere di essere scapoli e di avere intenzioni serie. Il tutto sembra reggere, ma le bugie hanno le gambe corte e Beatrice viene a sapere la verità. Tra esilaranti dialoghi, grazie anche ad altri personaggi presenti sulla scena, la commedia si apre a continui e sorprendenti momenti molto spassosi, rendendo la drammatizzazione particolarmente comica e il racconto scorrevole e vivacissimo.

Sul palco saliranno Mario Vagnoni, Luigi Piccinini, Tamara Pasqualini, Roberto Scognamiglio, Stefano Curzi, Elide Agostini, Sergio Spinozzi, Laura Cannella, Marcella Tosi, Rita Grazioli.

Si ricorda che per accedere al Teatro PalaFolli occorre rispettare le normative per il contenimento del contagio da Covid-19. Si raccomanda quindi di non presentarsi a Teatro con temperatura superiore a 37,5 gradi e se nei giorni precedenti si sono avuti sintomi da sindrome influenzale (febbre, tosse o raffreddore). L’ingresso in teatro è consentito con la mascherina.

Gli altri spettacoli in programma come recupero di quelli sospesi andranno in scena sabato 26 settembre e sabato 10 ottobre 2020.

Lo spettacolo “Bugie e tradimenti” della Compagnia Li Freciute sarà replicato domenica 20 settembre 2020 alle ore 17.00.

Ingresso € 10,00

Per info www.palafolli.it oppure 0736-35 22 11

da: Compagnia dei Folli