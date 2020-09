Frontale notturno tra due automobili a San Benedetto del Tronto Due donne rimaste coinvolte nello scontro sono poi state condotte in ospedale

Impatto frontale tra due automobili nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 settembre a San Benedetto del Tronto: due le persone rimaste ferite.

Lo scontro, verificatosi in via del Mare a Porto d’Ascoli, ha avuto luogo intorno all’1.00. Ad avere la peggio è stata un’anziana di 86 anni residente nel Teramano, nei confronti della quale è scattato il trasferimento d’urgenza presso l’ospedale “Madonna del Soccorso” per via di un importante trauma a livello toracico: rimasta ferita in maniera meno grave anche una 22enne di Monteprandone alla guida di una delle vetture incidentate, poi sottoposta agli accertamenti del caso presso la medesima struttura sanitaria.

La ricostruzione della dinamica dell’incidente è stata affidata agli agenti della Polizia Stradale.