Crollo in un cantiere di San Benedetto del Tronto: un morto e diversi feriti La tragedia si è verificata nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre

Tragedia nel primo pomeriggio di lunedì 12 ottobre a San Benedetto del Tronto, dove un operaio ha perso la vita e alcuni altri sono rimasti feriti a seguito del crollo di un edificio in costruzione.

Intorno alle 15.30 la vittima si trovava al lavoro assieme ad alcuni colleghi in un cantiere situato in via della Liberazione quando, durante alcuni interventi riguardanti il solaio, quest’ultimo è improvvisamente crollato al suolo.

Diversi lavoratori sono così stati travolti dalle macerie. Sul posto sono dunque accorsi i Vigili del Fuoco, i quali sono riusciti a trarre in salvo diversi operai: uno di loro, le cui condizioni di salute sono apparse immediatamente assai gravi, è poi deceduto dopo il trasporto in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona per via delle lesioni riportate.

Presenti sul luogo dell’incidente Carabinieri, Polizia Locale e diversi equipaggi dei sanitari del 118.