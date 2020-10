Investimento mortale sulla strade di San Benedetto del Tronto Morta un'anziana ultraottantenne, travolta da un furgone mentre stava percorrendo via Torino

Tragico investimento a San Benedetto del Tronto nelle prime ore della mattinata di venerdì 16 ottobre: un’anziana ha infatti perso la vita dopo essere stata travolta da un furgoncino.

Il fatto è avvenuto poco prima delle ore 7.00 in via Torino, a Porto d’Ascoli. La vittima, una signora ultraottantenne, si trovava nel breve tratto compreso tra la propria abitazione e la chiesa della Santissima Annunziata quando è stata investita da un 43enne del posto secondo una dinamica non ancora pienamente ricostruita dalle forze dell’ordine.

Sbalzata sul selciato dal forte impatto, l’anziana è quindi stata prontamente soccorsa dal personale sanitario del 118, per poi essere trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Madonna del Soccorso”, dov’è purtroppo deceduta poco dopo per via delle gravissime lesioni riportate nell’incidente.