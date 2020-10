Ripatransone, premiata una classe quinta della scuola primaria Ad alunne ed alunni è andato il riconoscimento per l'iniziativa "Prendiamoci per mano e insieme cresciamo"

La classe quinta della scuola primaria dell’Istituto “Ildebrando Malavolta” di Ripatransone è stata premiata, dal Presidente della Banca di Ripatransone e del Fermano, Michelino Michetti, nell’ambito della XIV edizione di “Crescere nella Cooperazione”, progetto che la Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo promuove, con il coinvolgimento di Confcooperative Marche, della Regione Marche, dell’Università degli Studi di Urbino e dell’Ufficio Scolastico Regionale ha organizzato, per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della condivisione e cooperazione.

Come previsto dal regolamento, la classe ha costituito una ACS (Associazione Cooperativa Sociale) denominata “Prendiamoci per mano e insieme cresciamo” che ha stampato un libro di poesie, “Il Vento”, scritte e disegnate dagli alunni. La pandemia Covid non ha permesso che si realizzasse l’ultima fase del progetto che prevedeva la vendita dei libri con il ricavato in beneficenza, ma i libri sono stati comunque poi distribuiti ai ragazzi a fine anno scolastico.

“Mai come quest’anno è stato importante che “Crescere nella Cooperazione” si svolgesse – afferma il presidente, Miichelino Michetti – perché testimoniare i valori dell’agire cooperativo in una fase di crisi acuta vuol dire testimoniare che l’impegno personale e collettivo non deve mai fermarsi. È un messaggio importante da trasmettere alle nuove generazioni, ma è bene ricordare a tutti noi che anche le difficoltà possono diventare occasioni di crescita”.

Gli alunni della classe V primaria, entusiasti per l’esperienza, suddivisi ora in due prime classi della Scuola Secondaria, hanno già espresso il desiderio di partecipare anche alla prossima edizione di “Crescere nella Cooperazione”.

da: Banca di Ripatransone e del Fermano