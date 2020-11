Ascoli, via libera ai posteggi nel centro storico in occasione della pulizia delle strade Interessate via Lazzari, via Sacconi e corso Mazzini

194 Letture Cronaca

RICHIAMATA l’O.D.n.351 del 06/07/2011 e s.m.i. con la quale venivano stabiliti i divieti di sosta nelle vie della città per eseguire il servizio di spazzatura con l’ausilio di autospazzatrici;

DATO ATTO che:

– l’emergenza Coronavirus sta nuovamente interessando in maniera massiccia l’intero territorio nazionale implicando l’adozione di misure via via sempre più severe atte a contenere e contrastare il diffondersi della pandemia;

– la presenza sempre più consistente dei vari cantieri edili installati o in corso di installazione nel Centro Storico della città a causa dello svolgimento dei lavori di ricostruzione, adeguamento sismico, efficientamento energetico, ecc. comportano una drastica e ripetuta sottrazione di stalli di sosta destinati ai veicoli muniti di autorizzazione per l’accesso e sosta in Z.T.L. con particolare disagio soprattutto a carico di quelli a servizio dei residenti;

– l’amministrazione comunale ritiene utile, quale misura compensativa, in attesa di intraprendere altre soluzioni per alleggerire la sofferenza riscontrata, al momento in corso di valutazione, sospendere la validità della suddetta Ordinanza n.351 del 06/07/2011 e s.m.i. fino alla data del 30 giugno 2021 p.v. per quanto attiene il Corso G.Mazzini, Via T.Lazzari e Via G.Sacconi;

L’Amministrazione ha così disposto di istituire dalla data odierna fino al 30 giugno 2021 p.v. la sospensione temporanea della validità dell’O.D.n.351 del 06/07/2011 e s.m.i. per quanto attiene il Corso G.Mazzini, Via T.Lazzari e Via G.Sacconi, con conseguente sospensione dell’attività di accertamento delle violazioni per il mancato rispetto della succitata ordinanza dirigenziale.

Si dà atto che resta ugualmente garantito, per motivi di igiene pubblica, il servizio di spazzatura stradale in Corso G.Mazzini, Via T.Lazzari e Via G.Sacconi nel rispetto delle date e degli orari che il preposto Servizio vorrà adottare mediante la collocazione, di volta in volta e con 48 ore di anticipo sulle esigenze, della specifica segnaletica di divieto di sosta, si invitano, pertanto, i cittadini alla massima collaborazione per lo spostamento dei propri mezzi nelle giornate interessate.