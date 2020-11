Ascoli, Servizi Demografici e Cimiteriali disponibili solamente per via telematica Gli sportelli aperti al pubblico rimarranno chiusi nelle giornate di giovedì 5 e venerdì 6 novembre

Causa problemi tecnici, si informa l’utenza che nei giorni di giovedì 5 e venerdì 6 novembre 2020 le attività dei Servizi Demografici (anagrafe, stato civile ed elettorale) e Cimiteriali avvengono esclusivamente in via telematica per il tramite dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

pec: comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

email: protocollo@comune.ap.it

per i seguenti servizi definiti essenziali:

-denunce di nascita

-denunce di morte;

-operazioni di polizia mortuaria limitatamente alle denunce di morte pervenute (autorizzazione ai trasporti funebri, richieste di autorizzazioni a sepoltura, cremazione ed altro);

-istanze e richieste di certificazioni aventi carattere di urgenza e non differibili.

Le attività dei servizi cimiteriali avverranno per il tramite delle imprese delle pompe funebri.

L’accesso al pubblico al momento non è consentito e tutti i servizi a domicilio sono sospesi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio Urp del Comune di Ascoli Pieno