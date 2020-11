Cade in un dirupo mentre taglia una pianta, 71enne muore alle porte di Ascoli Piceno La tragedia si è verificata nella giornata di domenica 8 novembre: inutile ogni tentativo di soccorso nei confronti dell'uomo

Un uomo di 71 anni è deceduto nella giornata di domenica 8 novembre a causa delle gravi lesioni riportate in seguito a una caduta avvenuta nei dintorni di Ascoli Piceno.

Secondo quanto ricostruito, l’anziano stava provvedendo a tagliare una pianta situata in un appezzamento di terreno di sua proprietà, in località Fonte di Campo, quando ha improvvisamente perso l’equilibrio per poi cadere in un dirupo.

A lanciare l’allarme è stato suo figlio, presente al momento dell’accaduto: sul posto si sono così precipitati i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, i cui sforzi non sono però serviti a salvare il 71enne, il quale è spirato prima ancora di poter essere condotto in ospedale.