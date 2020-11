Tenta di liberarsi della marijuana prima del controllo di Polizia, 18enne arrestato a San Benedetto Il giovane è stato trovato in possesso di oltre 170 grammi di stupefacenti

Un 18enne di origini albanesi, bloccato dalla Polizia dopo un breve tentativo di fuga, è stato arrestato nella serata di mercoledì 11 novembre a San Benedetto del Tronto.

Intorno alle ore 20.00, il giovane si trovava al volante della propria automobile quando si è imbattuto in un posto di blocco istituito dalle forze dell’ordine: anziché fermarsi, egli ha tentato di far perdere le proprie tracce, venendo però raggiunto in via Monfalcone. In un ultimo disperato tentativo di eludere i controlli, il giovane si è sbarazzato di un sacchetto, subito recuperato dai poliziotti, nel quale sono stati trovati oltre 100 grammi di marijuana.

In seguito a questa prima scoperta, gli agenti hanno deciso di passare al setaccio l’abitazione del 19enne, da dove sono saltati fuori altri 70 grammi di marijuana, nonché il materiale adoperato per pesare e confezionare la sostanza illecita.

Il pusher, finora incensurato, è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.