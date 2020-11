Fienile distrutto da un incendio a Massignano Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco

Un incendio di vaste proporzioni ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco a Massignano nella serata di martedì 24 novembre.

Il rogo è scoppiato intorno alle ore 22.00 e ha interessato un fienile ubicato in contrada Marezi: non è ancora chiaro cosa abbia dato origine alle fiamme, che in breve tempo hanno avvolto l’intera struttura.

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati per diverse ore nello spegnimento dell’incendio, il quale è stato infine soffocato intorno alle 6.00 della mattinata successiva. Nessuna persona sarebbe rimasta ferita o intossicata a seguito dell’accaduto.