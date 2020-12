Incidente sul lavoro a Monsampolo del Tronto, muore un operaio di 44 anni A nulla sono valsi i soccorsi nei confronti di Simone Santinelli, di origini emiliane ma residente a Corridonia

Un operaio di 44 anni, Simone Santinelli, è morto nella mattinata di giovedì 17 dicembre a causa di un incidente sul lavoro avvenuto a Monsampolo del Tronto.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, l’uomo stava provvedendo alla rimozione della copertura in eternit di un capannone industriale situato presso la frazione Stella: egli, all’improvviso, avrebbe messo il piede in fallo in un foro presente sulla tettoia, precipitando così al suolo dopo un volo di circa dieci metri.

Le sue condizioni di salute sono apparse assai gravi sin dai primissimi momenti successivi all’incidente. I sanitari del 118 accorsi sul posto hanno così richiesto l’intervento dell’eliambulanza, che non ha però fatto in tempo ad arrivare in tempo per soccorrere il 44enne: originario del Modenese, Santinelli risiedeva a Corridonia.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri del distaccamento di Monsampolo del Tronto, i quali hanno già dato inizio alle indagini sul caso.