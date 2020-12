Ascoli, ferisce la moglie con una coltellata e scappa: 50enne in manette L'uomo è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri in un'abitazione di Spinetoli

Un uomo di 50 anni, responsabile dell’accoltellamento della moglie, è stato arrestato nella giornata di lunedì 21 dicembre a Spinetoli.

La vicenda ha avuto inizio nelle prime ore del mattino, quando i Carabinieri di Ascoli Piceno sono intervenuti presso un’abitazione del centro storico in seguito alla richiesta di soccorso inoltrata da una donna di 44 anni: poco prima, infatti, la donna era stata colpita al braccio dal marito, il quale aveva poi fatto perdere le proprie tracce.

La vittima dell’accoltellamento è stata pertanto trasportata d’urgenza all’ospedale “Mazzoni” per le cure mediche del caso: seppur ferita in maniera grave, le sue condizioni di salute non sarebbero tali da metterne a repentaglio la vita.

Poco più tardi, in un’abitazione di Pagliare del Tronto, i militari hanno rintracciato l’autore della violenza, immediatamente tratto in arresto con l’accusa di lesioni personali aggravate, maltrattamenti in famiglia e minacce: l’uomo, al quale è stato inoltre sequestrato il coltello utilizzato per colpire la moglie, si trova ora recluso presso il carcere di Marino del Tronto.