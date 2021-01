Acquasanta Terme, morta l’anziana scivolata nel camino di casa propria La 99enne Elisabetta Palanca è deceduta due giorni dopo essere stata trasportata d'urgenza in ospedale

Si è spenta nel pomeriggio di lunedì 4 gennaio Elisabetta Palanca, la donna di 99 anni rimasta vittima di un terrificante incidente domestico nel corso della giornata di sabato 2 gennaio.

Durante la mattinata, infatti, l’anziana stava riposando davanti al camino della propria abitazione di Collefalciano, frazione del Comune di Acquasanta Terme, quando è improvvisamente scivolata in avanti, finendo in pieno tra le fiamme.

Dopo essere stata soccorsa dai suoi familiari, la 99enne era stata trasportata d’urgenza in eliambulanza presso l’ospedale regionale di Torrette di Ancona, dov’era arrivata in condizioni critiche: ella ha lottato strenuamente per due giorni, spirando infine per via delle gravissime ustioni riportate su buona parte del corpo.