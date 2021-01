L’assessore regionale Castelli: “230.000 euro per l’Area di Crisi del Piceno” Pronte cinquanta borse lavoro rivolte a disoccupati over-30

L’assessore regionale al Bilancio Guido Castelli comunica che per il “territorio dell’Area di Crisi del Piceno dal prossimo 15 gennaio, in virtù delle economie registrate e delle risorse residue opportunamente individuate, verranno riaperti i termini per la presentazione di domande per assegnare 1.605 Borse lavoro a disoccupati over 30 (di cui 50 destinate alla provincia di Ascoli) e 60 Borse di Ricerca under 30 destinati a giovani laureati.

Si è ritenuto opportuno che l’attuale contesto socio-economico esigesse di facilitare l’accesso al mercato del lavoro attraverso una misura resasi possibile grazie alla collaborazione con l’assessore Stefano Aguzzi nel comprendere le problematiche della nostra provincia. Un impegno finanziario di circa 1,2 Mln di cui 230mila euro per la provincia di Ascoli messi a disposizione dalla Regione per creare opportunità nel mondo del lavoro e nella piena consapevolezza del riconoscimento dell’Area di crisi complessa.

Una concreta risposta alla luce delle drammatiche conseguenze dell’emergenza pandemia a sostegno dei disoccupati, del tessuto imprenditoriale e professionale, considerato anche che le Borse lavoro e ricerca sono concrete opportunità di inserimento lavorativo in quanto connesse anche alla concessione di aiuti alle imprese che assumono borsisti al termine del percorso.“