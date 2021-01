Prende il via ad Ascoli Piceno la “Scuola per Genitori” Diversi i corsi messi a disposizione delle famiglie da parte delle associazioni operanti nel Piceno

Il difficile periodo che stiamo vivendo, fatto di rinunce e paure, ci porta ancora di più a considerare la famiglia quale primo contesto educativo e di socializzazione dell’essere umano e considerarla soggetto attivo nella società. Anche per tale motivo dobbiamo riconoscere ancora di più alla Famiglia un ruolo prioritario nell’elaborazione di nuovi strumenti educativi che permettano ai figli di diventare adulti responsabili e consapevoli.

Tale sviluppo potrà essere raggiunto solo attraverso lo svolgimento, da parte della famiglia, di un adeguato ruolo educativo.

In questo difficile compito le famiglie possono essere supportate e valorizzata dalla “Scuola per Genitori”, promossa dall’Ambito Territoriale Sociale XXII e realizzata da Associazioni che operano con e per le famiglie.

La Scuola per Genitori tratterà prioritariamente il tema dell’Affidamento familiare attraverso interventi di sensibilizzazione della popolazione, ma darà anche informazioni alle coppie che intendono rendersi disponibili all’affidamento di un bambino. La Scuola per Genitori sarà per tutti un’occasione per condividere esperienze di vita, con il supporto di professionalità diverse ed esperte nel settore e attraverso l’utilizzo di strumenti idonei. Verranno anche creati dei laboratori interattivi.

I corsi sono interamente gratuiti, potranno essere seguiti in modalità online, e saranno organizzati dalle associazioni SPAZIO IN FORMAZIONE, Pianeta Genitori, Lilt -Lega italiana lotta ai tumori Ascoli Piceno, Ass. Formamentis, Una famiglia per tutti onlus.

• Inizierà l’Associazione Formamentis dal 21 gennaio p.v. e tutti i giovedì seguenti. Questi i riferimenti: tel. 3474823462, e-mail formamentisap@gmail.com;

Da fine gennaio inizierà Pianeta Genitori, i riferimenti sono i seguenti: tel. 3465886922, email: pianetagenitorivenarotta@gmail.com;

Dal 02 febbraio sarà la volta di SPAZIO IN FORMAZIONE Coop. Soc. Lella 2000, tel. 0735/363093 e-mail: info@lella2001.it;

Dal 24 febbraio, e poi nelle date del 10 e 24 marzo e del 14 aprile, sarà la volta di “Una famiglia per tutti” (unafamigliapertutti@gmail.com 0736248733)

A seguire inizieranno anche i corsi organizzati dalle Associazioni Lilt -Lega italiana lotta ai tumori Ascoli Piceno (legatumoriascoli@gmail.com – 3398389111).

«Grazie alla sinergia tra l’Ambito Territoriale Sociale XXII, l’Amministrazione Comunale e le associazioni del territorio, prende il via l’importante progetto della Scuola per Genitori» ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti. «La famiglia rappresenta un cardine della nostra società, un punto di riferimento divenuto se possibile ancor più importante durante questa emergenza. Attraverso il progetto della Scuola per Genitori, si mira a rafforzare ulteriormente il ruolo centrale della famiglia nel tessuto sociale della nostra comunità».

«La Scuola per Genitori rappresenta un ulteriore step delle tante attività messe in campo dall’Ambito Territoriale Sociale XXII in collaborazione con l’Amministrazione Comunale» ha aggiunto l’assessore ai servizi sociali Massimiliano Brugni. «Un progetto di ampia rilevanza, che permetterà non solo la formazione dei genitori sotto molteplici aspetti ma darà anche informazioni alle coppie che si renderanno disponibili all’affidamento. Ringrazio tutte le associazioni che contribuiranno fattivamente alla realizzazione dei corsi: la stretta collaborazione con le realtà del territorio è fondamentale per continuare a sostenere l’intero tessuto sociale cittadino».