Al via gli interventi stradali in via Borgo da Mare a Monteprandone Per la realizzazione dei lavori sono stati stanziati poco meno di 20.000 euro

61 Letture Cronaca

Sono partiti i lavori di riqualificazione di un tratto di marciapiede in via Borgo da Mare, antistante la sede della Banca del Piceno a Monteprandone.

L’intervento consiste nella riqualificazione e nell’abbattimento delle barriere architettoniche per rendere maggiormente fruibile una via molto frequentata dai cittadini, sia per la presenza dell’istituto bancario, sia per le attività commerciali vicine.

“E’ un lavoro necessario per rendere maggiormente sicuro l’accesso alla Banca, alla Farmacia comunale, agli ambulatori medici e permettere agli avventori delle vicine attività commerciali di usufruire di nuovi parcheggi a raso – spiega il sindaco Sergio Loggi che questa mattina ha effettuato un sopralluogo sul cantiere – è solo uno dei tanti interventi che, nei prossimi mesi, riqualificheranno e renderanno più vivibile il nostro Centro storico”.

Ricordiamo che il progetto è stato redatto dagli uffici comunali e l’investimento è di 18.050 euro.