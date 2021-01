Tremendo incidente lungo la Salaria ad Ascoli, morto un automobilista Tre i mezzi coinvolti nell'accaduto

Un incidente stradale accaduto nel territorio comunale di Ascoli Piceno nel pomeriggio di venerdì 29 gennaio ha provocato il decesso di un automobilista di Colli del Tronto.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, Baldassarre De Marco, intorno alle 15.00 stava percorrendo la via Salaria al volante della propria vettura. Giunto all’altezza della frazione ascolana di Villa San Giuseppe, egli sarebbe finito contro una Fiat 500 impegnata a svoltare in una via secondaria, per poi terminare la propria corsa con uno scontro frontale con una Lancia Ypsilon proveniente dal senso di marcia opposto.

Soccorso sul posto dai sanitari del 118, De Marco è spirato prima ancora di poter essere trasportato in ospedale. Diverse le persone rimaste ferite, tra cui una 21enne coinvolta nella carambola mentre stava passeggiando sul marciapiede. Presenti sul luogo dell’incidente anche Carabinieri, Polizia Stradale e Vigili del Fuoco.