Donate 280 gift card da 25 euro l’una al Banco Alimentare di San Benedetto del Tronto Il gesto di solidarietà è stato compiuto dal Gruppo Gabrielli

Il Gruppo Gabrielli ha donato 280 gift cards al Banco Alimentare, Magazzino di San Benedetto del Tronto, in occasione della Giornata Nazionale di prevenzione dello spreco alimentare: la consegna è stata fatta al responsabile della logistica del magazzino, Francesco Galieni.

“La collaborazione con il Banco Alimentare – ricorda il vicepresidente del Gruppo Gabrielli e responsabile della comunicazione, Barbara Gabrielli – è ormai consolidato da dieci anni: è per noi il partner ideale al quale fare riferimento quando è importante agire in modo tangibile a favore del nostro territorio. Non è la prima volta che il Gruppo Gabrielli dona gift cards al Banco Alimentare: lo scorso aprile, l’iniziativa ha coinvolto contemporaneamente Marche, Abruzzo ed Umbria”.

Le strutture caritative che il Banco Alimentare, Magazzino di San Benedetto del Tronto, segue, nel 2020 hanno assistito complessivamente 14.000 persone in stato di indigenza, che sono già 17.000 nel 2021.

La donazione, del valore complessivo di 7.000 euro pari a 25 euro per ogni card, sarà redistribuita dal Banco Alimentare di San Benedetto del Tronto. “La collaborazione con il Gruppo Gabrielli – afferma Francesco Galieni – è per noi del Banco Alimentare importantissima, perché estesa ormai a tutte le nostre principali iniziative, come la Colletta Alimentare e Siticibo. Abbiamo già identificato i dieci enti caritatevoli delle province di Ascoli Piceno e Fermo che riceveranno le cards e, a loro volta, le distribuiranno alle famiglie: come si può capire, queste cards sono il migliore degli aiuti possibile, un aiuto reale, rapido, concreto”.